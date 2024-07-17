شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتابع توافر السلع للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألتقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، ومحمد الباهى الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والمهندس عادل رشدى الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.



كما تابع الوزير استمرار صرف السلع الأساسية للمنافذ التابعة للوزارة وتشمل بدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية وذلك بحضور كل من حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية و الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى بهدف استعراض ومتابعة مجالات عمل وأنشطة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وخاصة متابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية بالشركات، ومتابعة انتظام عمل منافذ تجارة التجزئة ومخازن الجملة، والتأكيد على توافر التشكيلة السلعية اللازمة.

وأكد الوزير على أهمية استمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمات افضل للمواطنين، وكذلك متابعة مشروعات الربط الالكترونى والميكنة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالشركات والالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو هذه المشروعات.