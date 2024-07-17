شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: ضبط أكثر من 45 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى وزير الزراعة تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 45 طن و118 كجم.

أوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 49 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.



ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

يأتى ذلك في اطار حرص الدولة علي المواطن المصري و علي تحقيق الأمن الغذائي و توفير غذاء صحي و أمن له و بناءاً علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة بضرورة تكثيف و استمرار حملات التفتيش علي اللحوم و الاسماك و الدواجن علي أماكن عرض و بيع و تداول اللحوم و منتجاتها و كذلك ثلاجات الحفظ و المصانع و السيارات المتنقلة و التاكد من صلاحيتها و مراعاة كافة الاشتراطات الصحية و المتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية و الخاصة للحيوانات و الدواجن و ذلك لانتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين مع التشديد علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الاسواق و حماية الامن الغذائي للمواطن المصري .



حملات التفتيش

أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على حتمية الحفاظ علي صحة المواطن و علي غذاء صحي أمن و خالي من المسببات المرضية و العمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد و هو صحة المواطن المصري و غذائه و تتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة (الصحة – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – الشرطة المختصة ) و غيرها.

