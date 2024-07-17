شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

منظمة الصحة العالمية: 500 ألف شخص فى غزة يعانون من مشاكل صحية

وزير التموين يتابع توافر السلع للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

وزير الكهرباء: التغير المناخى له تأثير كبير على ارتفاع معدلات الاستهلاك

وزيرة التضامن تعلن عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسى 2024/2025

وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل شرق مدينة نصر بعد تطويرها

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتها القانون

وزيرة التضامن: صرف مليار و500 مليون جنيه لمستفيدى تكافل وكرامة

التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا للثانوية

وزير المالية: الموازنة حققت فائضا أوليا 857 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق

تنسيق الجامعات 2024.. استثناء 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافى

اختبارات القدرات 2024.. فتح التسجيل إلكترونيا بعد انتهاء امتحانات الثانوية

وزيرة التضامن: تشجيع أسر تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض

وزارة التعليم تنفى تسريب امتحان الأحياء والاستاتيكا للثانوية العامة