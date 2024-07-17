شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الفترة المقبلة ستشهد سرعة توطين الصناعات للطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال.

ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطن المصرى قائلا: "بشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة وقف تخفيف الأحمال وبطلب منه انه يساعدنا فى ترشيد الكهرباء".

وأوضح أن مجلس الوزراء اليوم ناقش عدد من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل، ولكن من الوارد أن يحدث مشكلة فى منطقة ما بسبب مشكلة فنية وهذا أمر يحدث فى كل دول العالم.



وتابع فى مؤتمر صحفى، نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الاحمال، موضحا أنه وجه الوزراء المعنيين بوضع خطة للاحتياطات اللازمة تحسبًا لحالة ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة.

وأوضح إنه تم وضع خطة للصيف المقبل 2025 نستهدف فيها من 3 لـ 4 جيجا، وإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة.