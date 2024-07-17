شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة لـ"الخليج 365": استغلال الأصول لا يعنى بيعها ونعمل للاستفادة منها والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير ”الخليج 365”، سؤالا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وهو أن هناك مصطلح أحدث مشكلة كبيرة وهو استغلال الأصول غير المستغلة، والذى أعطى الفرصة لعدد كبير من الناس أن يكون هناك شائعات أن هدف المصطلح بيع أصول حيوية وهامة فى الدولة فما الهدف من المصطلح وما هى خطة الدولة فى استغلال الأصول غير المستغلة؟.

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ”الخليج 365” الذى ألقته الزميلة هند مختار خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: نحن أعلنا سياسة وثيقة ملكية الدولة وأعلنا قبل ذلك عن برنامج طروحات، وما تم الإعلان عنه للوثيقة التى أصبحت معروفة للجميع وبرنامج الطروحات هما ما نعمل عليه الآن.

وأضاف مصطفى مدبولى:" فكرة استغلال أصول الدولة غير المستغلة لا يعنى أننا نبيعها.. إننا نعمل شراكة اتفاق مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع أو الهناجر المتوقفة والدولة لا تبيعها، فهى تعمل على إعادة عمل الأصل المعطل وغير المنتج وغير مستغل".

تابع مدبولى:" حريصون على استغلال الأصول المتوقفة، وإعادة عملها وخلق فرص عمل للمصريين ويكون منها عائد للدولة، والاستفادة منها وتحقيق كل الأهداف".