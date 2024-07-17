شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقا على إنشاء الكبارى والمحاور، إن مصر دولة كبيرة والدولة فى احتياج شديد لبناء بنية أساسية لها، وبناء شبكة قوية من الطرق يجنبنا الحوادث، موضحا أن الزيادة السكانية فى فترة ما كانت 2.5 مليون نسمة فى العام الواحد وفى الـ 10 سنوات مصر زادت 25 مليون نسمة .



وأوضح أن الحكومة تحتاج لتدبير 250 مليون دولار شهريًا من العملة الصعبة للأدوية، وسيتم انتهاء أزمة الدواء خلال 3 أشهر.



وقال رئيس الوزراء: "نعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من حق مجلس النواب أن يوافق أو يرفض برنامج الحكومة، وملتزمون ببرنامج الحكومة على مدار 3 سنوات، متابعا فيما يتعلق بصندوق النقد، " علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر " .



وتابع أن الحكومة تعمل على حل أزمة الأدوية، وسيتم انتهاء الأمر خلال 3 أشهر، موضحا أن الدولة تسعى لتمكين أكبر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة، وسيتم إعلان قرارات هامة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين، موضحا إنه سيتم اليوم عقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد، موضحا أيضا أن الدولة تستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق الخطرة.



علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة فى إحدى المستشفيات قائلا:" كمسئولين تنفيذين نحرص على تحقيق رضا المواطن ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة المواطن ولكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد سرعة توطين الصناعات للطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال.

ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطن المصرى قائلا: "بشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة وقف تخفيف الأحمال وبطلب منه انه يساعدنا فى ترشيد الكهرباء" .

وأوضح أن مجلس الوزراء اليوم ناقش عدد من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل، ولكن من الوارد أن يحدث مشكلة فى منطقة ما بسبب مشكلة فنية وهذا أمر يحدث فى كل دول العالم.



وتابع فى مؤتمر صحفى، نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الاحمال، موضحا أنه وجه الوزراء المعنيين بوضع خطة للاحتياطات اللازمة تحسبًا لحالة ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة.

و أوضح إنه تم وضع خطة للصيف المقبل 2025 نستهدف فيها من 3 لـ 4 جيجا، وإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة.