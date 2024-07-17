أخبار مصر

مدبولي: ضبط الأسعار لا يتحقق بالقوانين ونستهدف وفرة الإنتاج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ضبط الأسعار لا يتحقق بالقوانين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ضبط الأسعار يتمثل في ضبط السوق، ويخضع للعرض والطلب، وطالما لا يوجد توازن بين العرض والطلب لن تستقر الأسعار.

وأوضح رئيس الحكومة: منذ فترة يوجد توازن في الأسعار، ووفرة المعروض تؤدي للتنافس وعمل عروض تؤدي لخفض الأسعار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار هذه النوعية وهي ثبات الأسعار وانخفاضها، وأهم شيء للمواطن، وفرة الإنتاج، ونعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا