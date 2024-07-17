مدبولي: ضبط الأسعار لا يتحقق بالقوانين ونستهدف وفرة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ضبط الأسعار لا يتحقق بالقوانين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ضبط الأسعار يتمثل في ضبط السوق، ويخضع للعرض والطلب، وطالما لا يوجد توازن بين العرض والطلب لن تستقر الأسعار.

وأوضح رئيس الحكومة: منذ فترة يوجد توازن في الأسعار، ووفرة المعروض تؤدي للتنافس وعمل عروض تؤدي لخفض الأسعار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار هذه النوعية وهي ثبات الأسعار وانخفاضها، وأهم شيء للمواطن، وفرة الإنتاج، ونعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.