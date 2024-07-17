"مدبولي": نستهدف خفض الديون خلال الـ3 سنوات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر كانت متواجدة في المساحة الآمنة للديون الخارجية قبل الصدمات الخارجية وفيروس كورونا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لولا هذه الأزمات كان الاقتصاد المصري سيصل لمعدلات غير مسبوقة؛ لأن المسار كان واضحًا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن العالم شهد حجم متعاقب من الصدمات لم يشهد مثلها.

وتابع رئيس الحكومة: "هناك سيناريوهات نتعامل معها، والمشاكل الداخلية قادرين عليها، ومشكلتنا في الصدمات العالمية التي تتعاقب علينا".

وأكمل: نستهدف خفض الدين خلال الـ3 سنوات القادمة سواء الدين المحلي أو الإجمالي، والعودة تدريجيًا للمعدلات الآمنة.