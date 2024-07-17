مدبولي: نحتاج مضاعفة حجم الاستثمارات إلى 22 مليار دولار سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه على مدار فترات طويلة تراوح حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الأرقام هذه السنة استثنائية، وصفقة رأس الحكمة جعلت الأرقام غير مسبوقة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "لو عايزين نحقق المستهدف ونوصل لمعدل نمو عالي يجب أن تتضاعف الاستثمارات الأجنبية مرتين وتتجاوز الـ22 مليار دولار في السنة".

وأكمل رئيس الحكومة: "علشان أقدر أعمل كل دا تركيزي كله لازم يكون في الصناعة".