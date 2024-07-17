تأكيدا لمصراوى.. انتهاء خطة تخفيف الأحمال الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تأكيدا لما انفرد به موقع مصراوى قبل يومين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رسميا وقف خطة تخفيف الأحمال بدءا من يوم الأحد المقبل بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال نهائيًا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 22 يوليو 2024.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، يوم الاثنين الماضي، إن ذلك يأتي بالتزامن مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو وبداية الأسبوع الرابع.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن ذلك يأتي بالتزامن مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو وبداية الأسبوع الرابع.

وقال رئيس الحكومة اليوم: "معنى خطة تخفيف الأحمال انتهت وكذلك فكرة الجداول الخاصة بقطع الكهرباء، وده مالوش علاقة بفكرة أن الكهرباء تقطع عشان حصل مشكلة في محول نتيجة الحرارة العالية، ده باقوله عشان لو حصلت (هتبقى على قَد المكان ده)".

وأكد مدبولي أن الخطة العامة لقطع الكهرباء (ستنتهي من يوم الأحد المقبل، حتى شهر سبتمبر 2024)، متابعًا: "وضعنا سيناريو لصيف 2025، وطلبت من الوزراء أن يقولوا لي تقديراتنا للفجوة، وستكون من 3 إلى 4 جيجا للصيف المقبل، ووضعنا خطة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأستمع إلى سؤال الناس: الطاقة الجديدة إمتى؟ هيبقى العجز ده من الطاقة الجديدة والمتجددة من مشروعات قيد التنفيذ، وهنسرع ونبكَّر تنفيذ هذه المشروعات".

وكان مدبولي أكد في بداية الاجتماع أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سنوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها.

وأضاف مدبولي أن وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه على نهاية العام سننهي الأزمة بالكامل.

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