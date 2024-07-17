بدأ اليوم.. خبير مياه يكشف موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا بدأت صباح اليوم 17 يوليو 2024، التخزين الخامس لسد النهضة، بعد أن ارتفع منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب نهاية التخزين الرابع فى 9 سبتمبر 2023 بإجمالي تخزين 41 مليار م3.

وأوضح شراقي، في منشور له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الخامس حتى بداية الأسبوع الثانى من سبتمبر القادم بإجمالي 63 مليار م3 عند منسوب 640 م في حالة استمرار غلق بوابات المفيض العلوية أو بوابات التصريف المنخفضة.

وتابع: "عندئذ سوف تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط من بين أعمدة الجسر الخمسة، والمفيض المفتوح على الجانب الأيمن من سد السرج، أو عن طريق فتح بعض أو كل بوابات المفيض العلوية الجانبية الست عند منسوب 625 م".

وأشار شراقي إلى أن التخزين الخامس يختلف عن التخزينات السابقة في التحكم في كمية التخزين عن طريق قنوات المفيض المختلفة، وليس بالضروري انتظار انتهاء التخزين وعبور المياه أعلى الممر الأوسط كما كان يحدث سابقًا.

وأوضح أن متوسط الإيراد اليومى عند سد النهضة يبلغ حاليا حوالى 300 مليون م3، وسوف يزداد تدريجيا حتى يصل إلى متوسط 600 مليون م3 في أغسطس القادم.

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