"مكنش عايز يلتزم بالدور".. التحقيق مع فرد الأمن في واقعة تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع فرد أمن في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي بأحد مستشفيات الأورام بالتجمع.

بينت التحقيقات الأولية وقوع مشاجرة بالأيدي بين الفنان المتوفى 41 سنة، وفرد أمن يحرس بوابة المستشفى بسبب رغبته في الدخول دون الالتزام بالدور المقرر له.

وزعم فرد الأمن في التحقيقات أن "ضيائي" صفعه على وجهه فرد إليه الصفعة ثم علم بسقوطه ووفاته على بوابة أخرى للمستشفى "مكنش عايز يلتزم بالدور".

وعن سبب تواجد الفنان بالمستشفى، قال أشرف زكي، نقيب الممثلين في تصريح خاص لمصراوي، إن الفنان الراحل تامر ضيائي تواجده مع زوجته لعمل جلسات العلاج الكيماوي بمعهد الأورام.

وصرحت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.