شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب أمين عام الأمم المتحدة: نثمن جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، جهود مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وفق قناة القاهرة الإخبارية، إنه من الضروري العمل لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعابر، معتبرا ما يحدث في غزة والضفة يعرقل التوصل لحل الدولتين.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.