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وزير الصحة يدعو طبيبة سوهاج وزوجها لزيارته فى مكتبه الإثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - وليد عبد السلام

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:55 م

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اتصالا تليفونيا ، بالطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بـ مستشفى المراغة بسوهاج ، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، خلال الاتصال التليفوني ، على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، لافتا إلى العمل على توفير كل الوسائل الممكنة ،  التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها ، وما يستحقونه من تقدير واحترام.

كما وزير الصحة قام بدعوتها هي وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الإثنين القادم.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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