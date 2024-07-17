شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تثمن اعتذار رئيس الوزراء لـ«طبيبة سوهاج» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النقابة العامة للأطباء، موقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة مستشفى المراغة المركزي، واعتذاره للطبيبة خلال مؤتمر صحفي مذاع على الهواء منذ قليل.

وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي: "نحن كمسئولين تنفيذيين نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة للمواطن، لكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها مستمرة في متابعة الأمر، وفي انتظار ما تسفر عنه تحركات نقابة أطباء سوهاج مع المحافظة، ومديرية الشؤون الصحية.