شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نتعاون بشكل وثيق مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر؛ بلا كلل؛ للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن "الرهائن".



وقالت غرينفيلد في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إن المفاوضات بين اسرائيل وحماس تسير في اتجاه صحيح، ونعمل بالتعاون الوثيق مع مصر وقطر لإنجاز الصفقة وإنهاء الحرب التي تعد السبيل الوحيد لتخفيف معاناة الفلسطينيين، فضلا عن مساعدة الجهود الدبلوماسية لتخفيف التصعيد في الوضع على امتداد الخط الازرق".



وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن المدنيين في غزة يعيشون في جحيم، وهربوا من مكان لآخر بحثا عن الأمان، مؤكدة ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات فورية إضافية؛ لتوصيل المساعدات بشكل واسع إلى غزة، معربة عن شكرها لمصر والأردن وقبرص على دورها في توصيل المساعدات إلى غزة .



وأعربت عن إدانة واشنطن لأفعال المستوطنين العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة إسرائيل بمحاسبتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن إعلان إسرائيل عن توسيع المستوطنات ومصادرة الاراضي اجراءات لا يتسق مع القانون الدولي وتعد هدامة لحل الدولتين.



وطالبت غرينفيلد، إسرائيل بالإفراج عن كل إيرادات المقاصة الفلسطينية التي لديها، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتمتع بالاستقرار المالي.