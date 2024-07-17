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شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحجز شقة فى مشروع فسطاط فيو.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في اطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، نقدم لكلم خطوات حجز شقة فى مشروع فسطاط فيو، والذى أعلن عنه صندوق التنمية الحضرية، وذلك من خلال خطوات محددة..
1- المشروع يقع على مساحة 30 فدانا.
2- المشروع يطل على أكبر حديقة فى الشرق الأوسط بمساحة 500 فدان " تلال الفسطاط"
3- استثمارات المشروع تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.
4- مقدم حجز الوحدة 25%.
5- سعر المتر 30 ألف جنيه.
6- نسبة التنفيذ 40%، ومن المقرر بدء التسليم العام المقبل.
7- الجهة الملكة للمشروع صندوق التنمية الحضرية.
8- نظام السداد ..سداد 25% مقدم والباقى على 5 سنوات.
9- المشروع يتضمن 1400 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ بـ140 مترا وتصل لـ200 متر.
10- المشروع يتضمن وحدات فندقية.
11- الفسطاط فيو يعد أول كمبنود سكنى سياحى ترفيهى فى قلب القاهرة التاريخية.
12- مشروع فسطاط فيو يمثل أحد أهم معالم خطة إحياء الوجه الحضرى للقاهرة.
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