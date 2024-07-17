شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحجز شقة فى مشروع فسطاط فيو.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، نقدم لكلم خطوات حجز شقة فى مشروع فسطاط فيو، والذى أعلن عنه صندوق التنمية الحضرية، وذلك من خلال خطوات محددة..

1- المشروع يقع على مساحة 30 فدانا.

2- المشروع يطل على أكبر حديقة فى الشرق الأوسط بمساحة 500 فدان " تلال الفسطاط"

3- استثمارات المشروع تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

4- مقدم حجز الوحدة 25%.

5- سعر المتر 30 ألف جنيه.

6- نسبة التنفيذ 40%، ومن المقرر بدء التسليم العام المقبل.

7- الجهة الملكة للمشروع صندوق التنمية الحضرية.

8- نظام السداد ..سداد 25% مقدم والباقى على 5 سنوات.

9- المشروع يتضمن 1400 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ بـ140 مترا وتصل لـ200 متر.

10- المشروع يتضمن وحدات فندقية.

11- الفسطاط فيو يعد أول كمبنود سكنى سياحى ترفيهى فى قلب القاهرة التاريخية.

12- مشروع فسطاط فيو يمثل أحد أهم معالم خطة إحياء الوجه الحضرى للقاهرة.