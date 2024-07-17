شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: فرضنا قيودا على مجموعة أفراد متورطون في تقويض الاستقرار والأمن بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن فرضت قيودا على منح تأشيرات لمجموعة من الأفراد لتورطهم أو مساهمتهم عمدا في تقويض السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على جندي سابق بالجيش الإسرائيلي لتورطه في عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية.