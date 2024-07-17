شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب والان مع تفاصيل الخبر

شارك المستشارمحمد شوقي النائب العام، اليوم الأربعاء، الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

وقد تضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم، فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الرابع للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.



النائب العام يشارك في جمعية النواب العموم العرب



النائب العام يشارك في أعمال اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب