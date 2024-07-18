هل توجد أزمة مع صندوق النقد؟.. متحدث الحكومة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه من ضمن مهام المجموعة الاقتصادية متابعة الأحداث الاقتصادية، وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه من ضمن مهام المجموعة الاقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضًا أوليًا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وأشار إلى أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023، ليصل إلى 160 مليار دولار، مشددًا على عدم وجود أي أزمة مع صندوق النقد، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري.