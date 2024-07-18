مناطق محددة أم الجمهورية كلها؟.. موعد وقف قطع الكهرباء نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد وقف خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مصر.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء على مستوى الجمهورية كلها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وستنتهي الأزمة بالكامل بحلول نهاية العام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حدد الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، آخر موعد لتخفيف أحمال الكهرباء على المواطنين خلال فصل الصيف.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من خلال الموازنة العامة لها.

يذكر أن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أوضح أنه تم توفير 1.2 مليارد دولار، وذلك لعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بدءًا من الأسبوع الثالث من يوليو وحتى نهاية الصيف.

وأضاف حمزة "خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر" ،المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، أن وزارة الكهرباء ملتزمة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية فصل الصيف.

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