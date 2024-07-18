تصل للحبس.. الحكومة تضع عقوبات صارمة على طمس اللوحات المعدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن النائب العام وجه بالاهتمام الشديد بالمخالفات الخاصة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، بعد وجود جرائم لم يتم التعرف عليها مع تغيير أرقام اللوحات وطمسها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية قامت بالتشديد في متابعة لوحات السيارات، إضافة إلى ضبط السيارات المخالفة للصلاحية، مع خضوع قائد المركبة للمحاكمة العاجلة.

وأشار إلى أن قانون المرور، كان يحاسب من يطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات مدة لا تزيد عن 6 أشهر حبس، مبينا أن الحكومة وجهت بضرورة التشديد في ذلك الأمر.

وأوضح أن الإبلاغ عن طمس السيارات، يكون عن طريق مباحث المرور والنجدة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تشديد الرقابة على الأمور المتعلقة بالتشديد على الالتزام باللوحات المعدنية.