شعبة الدواء: نستورد 90% من أدوية الأورام.. وجار الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة نقص الأدوية مستمرة منذ منتصف مارس الماضى وظهرت بشكل واضح تدريجيًا.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، تقديم الإعلامى شريف عامر"، المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، اليوم الأربعاء، أن هناك نقص فى أدوية الأورام والكيماوي لمرضى السرطان، متوقعًا حدوث إنفراجة قريبًا، ومنوهًا أنه يتم استيراد 90% من أدوية الأورام من الخارج.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أدوية كبيرة من أدوية الأورام موجودة فى الجمارك تتم إجراءات الإفراج عنها حاليًا وكميات أخرى يتم تحليلها فى المعامل، مضيفًا: "هيئة الدواء عارفة دلوقتىً كل جرام مادة خام وكل علبة دواء جاية منين ورايحة فين".