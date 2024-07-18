حدث ليلًا| موعد انتهاء تخفيف الأحمال نهائيا.. وتفاصيل جديدة بشأن وفاة الفنان تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

إجراءات صارمة لتفادي ما حدث في حج الزيارة.. مصدر يكشف موقف العمرة بالموسم الجديد

مناطق محددة أم الجمهورية كلها؟.. موعد وقف قطع الكهرباء نهائيًا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد وقف خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مصر.

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إجراءات صارمة لتفادي ما حدث في حج الزيارة.. مصدر يكشف موقف العمرة بالموسم الجديد

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة الجديد 1446 هجريًا لم يبدأ حتى الآن في مصر.

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الحرارة تصل لـ44 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة بهذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وحالة الطقس غدًا الخميس 18 يوليو 2024.

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وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة (صور)

شارك محمد جبران، وزير العمل، مساء اليوم الأربعاء، في احتفالية تَخرُج الدفعة الثالثة من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم محافظة الشرقية، والتى أُقيمت بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الرواندي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

أجرى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الرواندي بول كاجامي.

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رئيس الوزراء يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، في مستهل مهام عملها بالقاهرة.

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نقابة الأطباء تثمن موقف مدبولي وعبدالغفار في أزمة طبيبة سوهاج

ثمنت النقابة العامة للأطباء، تفاعل كافة المسؤولين في الدولة مع تحركاتها بشأن الأزمة التي شهدتها مستشفى المراغة بسوهاج.

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سقط مغشيا عليه دون إصابات.. مدير مستشفى أورام الثدي: هذا ما حدث للفنان تامر ضيائي

أكد الدكتور عماد شاش مدير مستشفي الثدي بالتجمع، في بيان صحفي، أنه لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص وفاة أحد المواطنين بالمستشفي اليوم الأربعاء ١٧ يوليو.

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وزير الشئون النيابية يجري اتصالاً هاتفياً مع شيخ الأزهر الشريف

أجرى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اتصالاً هاتفياً مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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اعتذار الشركة الإفريقية للأمن بنقابة الصحفيين ينهي أزمة المصور كيرلس صلاح- صور

استقبل نقيب الصحفيين خالد البلشى فى مكتبه ظهر اليوم، قيادات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المسئولة عن تأمين الملاعب المصرية خلال مباريات كرة القدم.

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بدأ اليوم.. خبير مياه يكشف موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا بدأت صباح اليوم 17 يوليو 2024، التخزين الخامس لسد النهضة، بعد أن ارتفع منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب نهاية التخزين الرابع فى 9 سبتمبر 2023 بإجمالي تخزين 41 مليار م3.

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تأكيدا لمصراوى.. انتهاء خطة تخفيف الأحمال الأحد المقبل

تأكيدا لما انفرد به موقع مصراوى قبل يومين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رسميا وقف خطة تخفيف الأحمال بدءا من يوم الأحد المقبل بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

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مدبولي: حل أزمة نقص الأدوية خلال 3 شهور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التوجه خلال الفترة المقبلة يتمثل في الإسراع على حل مشكلة الدواء.

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