قرار من النيابة ضد فرد الأمن المتهم بواقعة وفاة تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت النيابة العامة، حجز فرد الأمن المتهم في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي بأحد مستشفيات التجمع الأول، ٢٤ ساعة لوصول التحريات.

وتلقت أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوفاة الفنان تامر ضيائي أمام أحد مستشفيات الأورام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وتبين أن المتوفى دخل المستشفى برفقة زوجته التي تعاني من مرض سرطان الثدي، وحاول الدخول لكن فرد الأمن منعه، ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

وأوضح فرد الأمن بعد القبض عليه أن الفنان الراحل توجه للمستشفى وعندما طلب منه الانتظار؛ حتى يأتي دوره انفعل عليه وسب فرد الأمن.

وزعم فرد الأمن في التحقيقات أن "ضيائي" صفعه على وجهه فرد إليه الصفعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.