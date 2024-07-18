شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الرئيس الأمريكي بايدن بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، وذلك أثناء رحلة انتخابية إلى لاس فيجاس يوم الأربعاء ويعاني من أعراض خفيفة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن نتيجة الاختبار الإيجابية للرئيس، والمرشح للرئاسة البالغ من العمر 81 عامًا بعد أن قال رئيس منظمة UnidosUS، وهي منظمة حقوق مدنية لاتينية، إن بايدن لن يتمكن من التحدث في حدث مقرر بسبب التشخيص.

وكان رئيس منظمة يونيدوس يو إس للحقوق المدنية اللاتينية، قال في مناسبة في لاس فيجاس، حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة، إن الرئيس بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن تلقى اللقاح وجميع الجرعات المعززة، كما أضاف أن بايدن يعود إلى ديلاوير، حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا.