شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، وذلك أثناء رحلة انتخابية إلى لاس فيجاس يوم الأربعاء ويعاني من أعراض خفيفة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن نتيجة الاختبار الإيجابية للرئيس، والمرشح للرئاسة - 81 عامًا- بعد أن قال رئيس منظمة UnidosUS، وهي منظمة حقوق مدنية لاتينية، إن بايدن لن يتمكن من التحدث في حدث مقرر بسبب إيجابية إصابته بفيروس كورونا. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا، وعن الخطوة التالية التي سيتم اتخاذها قالت بيير " سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل أداء جميع واجباته بشكل كامل خلال تلك الفترة". ووفق طبيب بايدن فإن الرئيس يعاني من "أعراض خفيفة"، وأن "بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة".

أخر ظهور لجو بايدن قبل إعلان إصابته بفيروس كورونا وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان: "سيقدم البيت الأبيض تحديثات منتظمة حول وضع الرئيس بينما يواصل القيام بواجباته كاملة أثناء وجوده في عزلة". ونقلت "رويترز" عن طبيب الرئيس الأمريكي قوله: "عانى بايدن اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب". وكان رئيس منظمة يونيدوس يو إس للحقوق المدنية اللاتينية، قال في مناسبة في لاس فيجاس، حيث كان من المقرر أن يلقي فيها بايدن كلمة، إن الرئيس ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19. السباق الرئاسي وكان من المقرر أن يتحدث بايدن في مؤتمر "متحدون من أجل الولايات المتحدة" السنوي، بحضور أكثر من 1500 من الناشطين والقادة اللاتينيين في نيفادا، وهي ولاية محورية في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتأتي هذه الكلمة في وقت يحاول فيه بايدن حشد مؤيديه حوله بينما يدعو بعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى استقالته من الحملة. وكان بايدن قد قال في مقابلة مع قناة "بي إي تي" نشرت الأربعاء، إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب "إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني حالة طبية تجعل ذلك ضروريا"، وجاء في المقابلة عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني هذه أو تلك المشكلة".

وتلقى بايدن ضربة قوية في وقت سابق قبيل ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا، عندما قال عضو ديمقراطي بارز في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف من كاليفورنيا، إن الوقت قد حان لكي "يسلم بايدن الشعلة" لشخص آخر.

تلقى اللقاح وجميع الجرعات المعززة

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن تلقى اللقاح وجميع الجرعات المعززة، كما أضاف أن بايدن يعود إلى ديلاوير، حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه.

ونقلت وكالة رويترز أنه بعد دقائق من الإعلان، كان موكب الرئيس في طريقه من تسجيل مقابلة إذاعية في لاس فيجاس إلى مطار لاس فيجاس، وقال البيت الأبيض إن الرئيس كان عائدا إلى ديلاوير لعزل نفسه.



الرئيس الأمريكي جو بايدين خلال مغادرته لاس فيجاس

كان بايدن قد استقبل قبل الإعلان عن إصابته عشرات من الأشخاص في مطعم مكسيكي قبل الذهاب خلف الأبواب المغلقة لإجراء المقابلة، وعندما تأخر بايدن عن بدء حدث UnidosUS، أعلن المنظم أنه ثبتت إصابته بالفيروس.

وقد أمضى بايدن ليلتين في لاس فيجاس أثناء حملته الانتخابية، حيث يخوض معركة مع بعض قيادات الحزب من الديمقراطيين الذين يخشون أنه أصبح كبيرًا في السن بحيث لا يتمكن من الترشح لإعادة انتخابه ويريدون منه التنحي لصالح مرشح آخر.