شكرا لقرائتكم خبر عن ميراث الدم.. قصة مزارع قتل والدته وأشقاءه طمعا فى المال الحرام بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير عقارب الساعة إلى السادسة صباحا، بينما تتواجد ربة منزل فى أرضها الزراعية بعزبة رستم بمركز قطور في محافظة الغربية، لتشاهد تصاعد ألسنة اللهب من داخل حظيرة ماشية خاصة بأقاربها، انتقلت على الفور لمنزلهم المقابل للحظيرة، ولم تجد أحدا فقررت إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وصل رجال المباحث وفريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وبالفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه في آدميتها، وصاروخ كهربائي عليه آثار دماء.

وتوجهت جهات التحقيق إلى المنزل وتبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء، وبتكثيف التحريات تبين أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها، مقيمين بالمنزل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجنى عليها الأولى وشقيق المجني عليهما الآخرين تم ضبطه.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له، فقام بالتعدى عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل، وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء فى الحظيرة ولاذ بالهرب.