الداخلية تكشف حقيقة واقعة حريق بمول سيتي سنتر ألماظة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من نشوب حريق داخل سينمات مول سيتي سنتر ألماظة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأنه تم حدوث عطل بمنظومة الإطفاء الذاتي بغرفة السيرفرات المتواجدة داخل منطقة قاعات السينمات أثناء القيام بأعمال الصيانة للمنظومة المُشار إليها ، وأدى ذلك لإنبعاث بودرة الإطفاء من داخل جهاز الإطفاء الذاتي بغرفة السيرفرات وإنتشارها ببهو السينمات.

وقامت الإدارة المختصة بإخلاء تلك القاعات وتم إصلاح العطل فى غضون ساعتين، دون حدوث تلفيات أو إصابات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.