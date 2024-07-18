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الداخلية تكشف حقيقة واقعة حريق بمول سيتي سنتر ألماظة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من نشوب حريق داخل سينمات مول سيتي سنتر ألماظة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأنه تم حدوث عطل بمنظومة الإطفاء الذاتي بغرفة السيرفرات المتواجدة داخل منطقة قاعات السينمات أثناء القيام بأعمال الصيانة للمنظومة المُشار إليها ، وأدى ذلك لإنبعاث بودرة الإطفاء من داخل جهاز الإطفاء الذاتي بغرفة السيرفرات وإنتشارها ببهو السينمات.

وقامت الإدارة المختصة بإخلاء تلك القاعات وتم إصلاح العطل فى غضون ساعتين، دون حدوث تلفيات أو إصابات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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