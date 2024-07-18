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استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي على غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - غزة-( د ب أ):

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلتان، في قصف لقوات جيش الاحتلا الإسرائيلي على مدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الرملي في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلتين".

وأضافت الوكالة أن أربعة أطفال وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في النصيرات، ما أدى لإصابتهم.

واستشهد 5 فلسطييين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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