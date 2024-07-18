أخبار × 24 ساعة.. الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
محافظ سوهاج يستقبل طبيبة المراغة فى مكتبه: حديثى معك كان حديث أب لابنته
الرئيس السيسى يهنئ "كاجامى" بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة فى رواندا
نقابة الأطباء تثمن اعتذار رئيس الوزراء لـ«طبيبة سوهاج»
مدير مستشفى أورام الثدى فى بيان: فرد الأمن لم يعتد على الفنان تامر ضيائى
وزير الصحة يدعو طبيبة سوهاج وزوجها لزيارته فى مكتبه الإثنين المقبل
الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية
رئيس الوزراء: نعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب
رئيس الوزراء: مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات
رئيس الوزراء: الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة
رئيس الوزراء: إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة تخفيف الأحمال
وزير الخارجية يستقبل وزيرة التخطيط ووزير الموارد المائية والرى
وزيرة التنمية المحلية: 31.8 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية موجهة للمحافظات
وزارة العمل: تدريبات مجانية لخريجى المدرسة الفندقية بسيناء ووظائف للمتفوقين
وزارة الزراعة: ضبط أكثر من 45 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى
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تأكيدًا لليوم السابع ..رابطة الأندية تعلن يوم 7 أغسطس موعدًا لنهائي الرابطة الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:36 م
الأهلي يضم يوسف أيمن لمدة عام على سبيل الإعارة من الدحيل القطرى الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:08 م
ثلثا الديمقراطيين يؤيدون انسحاب بايدن من سباق الانتخابات الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:37 م
الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:10 م
رئيس الوزراء: انتهاء أزمة الأدوية خلال 3 أشهر الأربعاء، 17 يوليو 2024 05:08 م
رئيس الوزراء يعلن وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل وطوال الصيف الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:47 م
خطوبة ابنة محمد هنيدى على الدكتور حازم الدباح فى حفل عائلى.. صور الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:23 م
الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إيقاف القيد بسبب عبد الله السعيد الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:08 م
وفاة الفنان تامر ضيائى بعد شهرين من كتابة وصيته على فيس بوك الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:45 م
وزيرة التضامن: صرف مليار و500 مليون جنيه لمستفيدى تكافل وكرامة الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:24 م
تعرف على شروط الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية عام 2024 الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:00 م
طقس غد.. موجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 38 درجة الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:50 م
857 مليار جنيه فائضا أوليا.. وزير المالية يستعرض الأداء المالى لعام 23/24.. إنفو الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:46 م
الجيش الجزائرى: القبض على 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية تشييع جنازة الفنان تامر ضيائى عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة إصابة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا
إطلاق تطبيق لفعاليات مهرجان العلمين.. خدمات ومميزات فريدة.. فيديو رسميًا.. الشباب يضم هارون كمارا لمدة موسمين قادمًا من الاتحاد
تقرير أجنبى يكشف المقابل المادى لانتقال يوسف أيمن إلى النادى الأهلى نقابة الأطباء تثمن اعتذار رئيس الوزراء لـ«طبيبة سوهاج» فراولة وأفراح إبليس.. اعرف أشهر أعمال الراحل تامر ضياء إعارة نجم الأهلي السعودي ماكسيمان إلى فناربخشة التركي رسميًا الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية
التحقيق مع أمن إدارى بمستشفى بالتجمع فى واقعة وفاة الفنان تامر ضيائى رئيس الوزراء: وضع خطة الكهرباء للصيف المقبل تستهدف الاستفادة من الطاقة المتجددة
بعد قليل.. مرافعة النيابة فى محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات الخميس، 18 يوليو 2024 04:00 ص
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