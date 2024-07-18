أخبار × 24 ساعة.. الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال

تأكيدًا لليوم السابع ..رابطة الأندية تعلن يوم 7 أغسطس موعدًا لنهائي الرابطة الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:36 م

الأهلي يضم يوسف أيمن لمدة عام على سبيل الإعارة من الدحيل القطرى الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:08 م

ثلثا الديمقراطيين يؤيدون انسحاب بايدن من سباق الانتخابات الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:37 م

الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:10 م

رئيس الوزراء: انتهاء أزمة الأدوية خلال 3 أشهر الأربعاء، 17 يوليو 2024 05:08 م

رئيس الوزراء يعلن وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل وطوال الصيف الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:47 م

خطوبة ابنة محمد هنيدى على الدكتور حازم الدباح فى حفل عائلى.. صور الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:23 م

الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إيقاف القيد بسبب عبد الله السعيد الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:08 م

وفاة الفنان تامر ضيائى بعد شهرين من كتابة وصيته على فيس بوك الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:45 م

وزيرة التضامن: صرف مليار و500 مليون جنيه لمستفيدى تكافل وكرامة الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:24 م

تعرف على شروط الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية عام 2024 الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:00 م

طقس غد.. موجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 38 درجة الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:50 م