شكرا لقرائتكم خبر عن لو محفظتك الإلكترونية اتسرقت.. إزاى تعمل بلاغ فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض بعض مستخدمي المحافظ الإلكترونية لعمليات سرقة من قبل متسللين محترفين في البرمجة، ويقوم الجناة بإرسال رسائل نصية لطلب معلومات عن المحفظة مما يمكنهم من الاستيلاء على أرصدة العملاء.

وفى حال التعرض لعملية قرصنة إلكترونية توجد عدة نصائح تساعدك على استرجاع حقك عن طريق تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات، عن طريق الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية مع إحضار البطاقة الشخصية الدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك من جريمة، ويمكن تقديم بلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم، على بوابة وزارة الداخلية، على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال اللينك التالي: