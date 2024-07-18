شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد على مدار 10 أيام موجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية تزامناً مع الأسبوع الثانى من شهر أبيب نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال هذه الفترة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية من مركز المناخ:

1- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات صباحاً ومساءاً وبكميات أقل، وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة، عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة.

2- للمحاصيل الصيفية في مرحلة ما بعد العقد "ذرة - قطن - فول صويا - عباد شمس - فول سوداني - السمسم" ينصح بإضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياه الري بالعمر في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية ونصف الكمية في حالة الري بالتنقيط.

3- فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيئة الظروف المناخية لبداية أجيال الصيف الشرسة من هذه الحشرات خاصة على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة والتعامل الفوري بالمبيدات الموصى بها ضد دودة الحشد (بمركبات تحتوي على المواد الفعالة إماميكتين بنزوات).

4- مع فحص زراعات الذرة أيضا للتأكد من عدم إصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة وكذلك حشرات "الجاسيد العنيدة" على الخضر والقطن والصويا وغيراه وفي حالة وجود اصابات يتم الرش (لمبادا 10% مع جاوشو 70% ولو النباتات كبيرة يتم وضعهم فى الري فى برميل على وش المياه.

5- رش الثمار فقط لمحاصيل "المانجو – الرمان – الطماطم – الفلفل" بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.

6- بالتزامن مع ارتفاع الحرارة يوجد ارتفاع للرطوبة النسبية والشبورة المائية صباحاً .. وهي ظروف مناسبة لبعض الامراض "المزعجة" مثل لفحة الساق الصمغية والبياض الزغبي على القرعيات وبطيخ اللب – الانثراكنوز على المانجو والقطن والصويا – امراض الذرة ( الشلل وعفن الساق البكتيري ) وتحتاج الى الوقاية بمركبات النحاس مع مانكوزيب مع الفحص الدورى.