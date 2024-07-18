58 صورة.. شاهد أروع الحلي التي صممها قدماء المصريين من الذهب الخالص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يحتل الذهب في الحضارة المصرية القديمة أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية وطقوس الموت والحياة، واشتهرت مصر القديمة بمناجمها التي استخرج منها المصري القديم الذهب بوفرة والمصنوعات الذهبية والحُلي

وكان الذهب في الحضارة المصرية القديمة يعتبر رمزًا للأبدية والخلود.

واستخدمه الفراعنة في صناعة الأشياء الدينية والسياسية، مثل الأوشاح والأساور والخواتم والتيجان والأقراط والقلائد والعصي السحرية، كما كان يستخدم في صناعة توابيت الملوك والملكات، وكان يوضع على الجثث والمقابر كرمز للحياة الأبدية.

أطلق قدماء المصريين على الذهب اسم "نوب" المشتق منه اسم بلاد النوبة حاليا في أسوان، ويعتبر المصريون القدماء من أقدم شعوب العالم التي توصلت لاستخراج الذهب.

ومن أجمل القطع الآثرية الذهبية التي لا تقدر بثمن ترجع إلى عصر الأسرة الثالثة في الدولة الفرعونية الحديثة، وهي قطع الحلي الخاصة بالملكة حتب حرس زوجة الملك سنفرو ووالدة الملك خوفو.

وكذلك التابوت الذهبي لتوت عنخ آمون والذي يزن أكثر من 110 كيلوجرامات من الذهب الخالص، وهذا على سبيل المثال لا الحصر لما تركه الفراعنة من آلاف القطع الذهبية الآثرية التي لا يمكن تقديريها ببلايين الدولارات نظرا لقيمتها المعنوية قبل المادية.