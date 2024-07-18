شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تنسيق الحاصلين على الشهادة الإعدادية.. الرغبات تتيح اختيار 5 مدارس والان مع تفاصيل الخبر

يبحث أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية على رابط التقدم على تنسيق الصف الأول الثانوى العام والفنى 2024، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للتنسيق: https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات إجراء وتسجيل رغبات تنسيق الثانوى العام والفنى للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المقبل كالتالى:

ـ الدخول على منصة التنسيق أو على منصة الصف الأول الثانوى.

ـ تسجيل حساب من خلال الضغط على زر حساب الوزارة.

ـ إدخال الرقم القومى الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

ـ سوف يظهر الحساب الخاص بالطالب وكتابة البريد الإلكترونى ـ رقم الموبايل ـ كلمة المرور.

ـ يجب تأكيد كلمة المرور.

ـ ثم يدخل الطالب على نظام التنسيق الإلكترونى يظهر بها بيانات الطالب الخاصة بالشهادة الإعدادية.

ـ يضغط الطالب على زر الدخول على التنسيق.

ـ تظهر للطالب نوعيات التعليم التي يمكن التنسيق فيها وتشمل: الثانوى الفني والثانوى العام.

ـ تظهر للطالب عدة أيقونات منها: معلومات التنسيق ـ خريطة التنسيق ـ تقديم الرغبات وحفظها.

ـ قبل تسجيل رغبات الطالب يمكنه التعرف على معلومات عن التنسيق وخريطة التنيسق من خلال الضغط على الاختيارات المشار إليها.

ـ أيقونة خريطة التنسيق تتضمن: التعليم العام ـ الثانوى العام ـ التعليم الفني ويشمل "الثانوى التجارى ـ والثانوى الزراعى والصناعى".

ـ تظهر للطالب المدارس التي يمكن التقديم عليها ثم يختار رغباته.

ـ يضط الطالب على زر الرغبات ويختار الطالب إما الثانوى العام أو الفني واختيار المديرية.

ـ يظهر الحد الأدنى لدرجات القبول بكل مدرسة.

ـ يمكن تسجيل الرغبات وتحديد أكثر من مدرسة بحيث لا يزيد عن 5 مدارس.

ـ ثم يضغط الطالب على زر حفظ البيانات.

ـ ثم يقوم الطالب بالخروج من المنصة ويمكنه إجراء تعديل على الرغبات.

ـ ثم يتابع الطالب نتيجة تنسيق الثانوى.

ـ تظهر نتيجة تنسيق الثانوى للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025 أما قبول مبدئى أو عدم قبول.

ـ فى حالة القبول المبدئى يقدم الطالب الملف يتضمن الأوراق المطلوبة إلى المدرسة.

ـ يمكن للطالب طلب الدعم الفني على الرقم التالى للمساعدة 19368.