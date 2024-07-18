زحام مروري كثيف في شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس زحامًا مروريًا كثيفًا أثناء نزول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، حيث تواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

وتباطأت حركة المرور على طريق الأوتوستراد من حسن مأمون إلى مكرم عبيد، وعلى كورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري. كما شهد طريق صلاح سالم زحامًا متقطعًا، خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة.

وفي مدينة نصر، كانت الكثافات المرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت حتى محور التجمع الخامس. ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجهًا للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلًا استخدام كوبري سراي القبة.

وفي مناطق أخرى، ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني. ظهرت بعض الأحجام أيضًا بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك يفضل سلوك كوبري الجلاء، وكذلك أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

تباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين، والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وكذلك من الوراق إلى الطريق الزراعي. وفي الجيزة، تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة، حيث يفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل.

ويشهد محور 26 يوليو زحامًا في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يُنصح بسلوك محور روض الفرج. ظهرت كثافات مرتفعة بشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة، حيث يمكن استخدام محور أحمد عرابي كبديل.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، مفضلًا التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. كما شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وتباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، وصولًا إلى حدائق الأهرام وميدان الرماية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق. كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور، مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية سواء كانت الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.