شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسئولة أممية جهود الإغاثة الإنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الخميس، مع كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى قطاع غزة "سيجريد كاخ"، جهود الإغاثة الإنسانية فى القطاع. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - "إن المحادثات تناولت أيضا سبل دعم عمل المسئولة الأممية".

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