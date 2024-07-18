أول طلب من محامي "سفاح التجمع" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قال مروان سالم، المحامي الجديد لسفاح التجمع "كريم. س" إن سيتقدم لهيئة المحكمة بطلب للاطلاع على أوراق القضية، مضيفًا "سأطلب التأجيل.. لسه مقرأتش القضية".

أوضح "سالم في تصريحات لمصراوي، أن والدة المتهم وكلته للدفاع عن ابنها عقب تنحي محاميه بالجلسة الماضية.

ووصل سفاح التجمع إلى محكمة القاهرة الجديدة حيث محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، وأحمد رضوان أبازيد وسكرتارية ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة أحالت سفاح التجمع إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3962 لسنة 2024، بتهم قتل 3 سيدات عمدًا وحيازة مواد مخدرة والاتجار في البشر.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم 37 سنة، في 15 نوفمبر 2023 و8 أبريل و15 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة القطامية قتل المجني عليهن "نورا" و"رحمة" و"أميرة" بأن استقطبهن لمنزله وقدم إليهن مخدر الميثامفيتامين، لإعدام مقاومتهن ثم خنقهن بيديه وبـ"كرافته" حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة بين يديه ثم عاشر جثثهن.