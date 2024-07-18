شكرا لقرائتكم خبر عن العلوم الصحية: الموافقة على تكليف خريجى المعاهد العليا وتعميم التوصيف الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، برئاسة الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، وذلك لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالتكليف، وحضر من النقابة العامة للعلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، ومنى حبيب، أمين عام النقابة.

وقال أحمد الدبيكي، إن النقابة اليوم حصلت على مكتسبات جديدة، أولها موافقة اللجنة العليا للتكليف، بشكل مبدئي على طلب النقابة بتكليف خريجي المعاهد العليا للعلوم الصحية، الحاصلة شهادتها على معادلة المجلس الأعلى للجامعات بدرجة البكالوريوس، وهو نفس مطالب المعاهد المقدمة سابقا للجنة التكليف والنقابة، وتم إقرار الموافقة على التكليف حسب الاحتياج، شأن خريجي بكالوريوس العلوم الصحية من الكليات المصرية، حيث صدرت المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات فعليا لثلاث معاهد في مصر هي المنيا وسوهاج وبدر.

أما المكتسب الثاني، فهو إقرار تبعية فنيو العظام لرئاسة قسم العظام بالمنشأة الطبية مباشرة، وليس أي قسم آخر، واتخذ هذا القرار بعد تأجيله من اللجنة الماضية، لاستبيان الوصف الوظيفي لفني العظام، والذي تم عرضه على اللجنة، وطالبت النقابة بتعميمه على كافة مديريات الشؤون الصحية بمصر، ووافقت اللجنة على ذلك.

ومن بين تطورات الملفات المشتركة بين النقابة العامة للعلوم الصحية، ووزارة الصحة، في ملف التوصيف الوظيفي، تم تسليم الدكتور هشام شوقي مسعود مستشار وزير الصحة لشئون المديريات، الوصف الوظيفي للأخصائيين الصحيين، لتعميمه على مديريات الصحة بالمحافظات، وذلك في 5 تخصصات، هي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والاحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان.

وكان هناك مقترحا من الوزارة، بأن الوصف الوظيفي لابد أن يوقع عليه محافظ الإقليم، ولكن النقابة أكدت على أن توقيع وزير الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يكفيان لتنفيذ التوصيف بالمديريات، وهي مطالبة بتطبيقه باعتبارها تتبع الوزير فنيا، ويمكن لأي من مدراء المديريات اعتماده من المحافظ الذي يتبعه في حالة الاحتياج لذلك، ويتطلب الأمر سرعة تعميم التوصيف لحفظ حقوق أبناء العلوم الصحية، وبأنهم يتبعون كادر المهن الطبية، ولكي لا يتذرع أحد بإخراجهم منه، ولذلك وجهت النقابة فرعياتها سابقا بتسليم نسخة من هذا التوصيف لمدير المديرية، ورئيس الجامعة، ومدير التأمين الصحي بكل محافظة، من أجل تطبيقه والاسترشاد به.

وفيما يتعلق بحل المشكلات التي تواجه أبناء العلوم الصحية، وجه الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، بوقف تكليف أخصائيو وفنيو العلوم الصحية بأعمال إدارية، وبإلغاء القرار الصادر بانتداب 123 أخصائي وفني صحي بأعمال إدارية، وإعادتهم لأماكن عملهم، واعتبارهم من بين كوادر المهن الطبية، وعدم المساس بحقوقهم المالية، وكذلك تطبيق هذا التوجيه في كافة المحافظات.