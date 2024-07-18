شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات ينفى شائعة منع اختلاط البنين والبنات بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى بشأن منع اختلاط البنين والبنات داخل الحرم الجامعى وتخصيص أيام محددة للبنات وأخرى للشباب.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن هذه الشائعات تصدر وتشهد رواجا مع كل عام دراسى مؤكداً أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة وأنه لم يتم إصدار أى قرارات من وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات متعلقة بمنع اختلاط البنين والبنات أو تخصيص أيام محددة اكل منهما للحضور للجامعات مشددا على أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية.

وعلى جانب آخر، يستعد المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات لتنظيم ماراثون اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة التى من المقرر أن تنطلق بعد انهاء الامتحانات وذلك بالنسبة للكيات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

ويستعد المجلس لاطلاق الدليل الاسترشادى للطلاب الخاص باختبارات القدرات وضوابط وخريطة أدائها على مستوى الجامعات والمحافظات ونشره على موقع المجلس الأعلى للجامعات.