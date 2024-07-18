شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأطباء: دعوة "طبيبة سوهاج" للنقابة بعد لقائها بوزير الصحة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فريد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة تتجه لدعوة الطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بـ مستشفى المراغة بسوهاج، والمعروفة بـ"طبيبة سوهاج"، للقاء أعضاء المجلس، للتأكيد على تقديم النقابة كامل الدعم لها ولكافة الأطباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يكون ذلك يوم الأثنين المقبل، بعد لقاء الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لها بمكتبه.

وكانت قد ثمنت النقابة العامة للأطباء، موقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة مستشفى المراغة المركزي، واعتذاره للطبيبة، وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي: "نحن كمسئولين تنفيذيين نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة للمواطن، لكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها مستمرة في متابعة الأمر، وفي انتظار ما تسفر عنه تحركات نقابة أطباء سوهاج مع المحافظة، ومديرية الشؤون الصحية.

وبدوره أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اتصالا تليفونيا، بالطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بـ مستشفى المراغة بسوهاج، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال الاتصال التليفوني، على تقديره التام لـ أطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، لافتا إلى العمل على توفير كل الوسائل الممكنة، التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وما يستحقونه من تقدير واحترام.

كما دعاها وزير الصحة هي وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الإثنين القادم.