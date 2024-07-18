شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير سكن الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إجتماعا مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمتابعة معدلات العمل والأداء الخاصة بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان أن الوزير إستهل الإجتماع بالتأكيد على أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يضمن العمل على تحقيق رؤية الدولة في الإرتقاء بـ المنظومة الصحية وتوفير أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين.

ولفت " عبد الغفار " إلى أن الوزير إطلع خلال الإجتماع على عرض يتضمن المشروعات الإنشائية التي تم إنجازها خلال المدة الزمنية المنقضية ( تطوير وإنشاء جديد ) ، حيث تم الإنتهاء من 109 مشروع في مختلف المحافظات ومن بينهم تطوير مستشفيات ( طهطا العام بطاقة إستيعابية 209 سرير ، دراو المركزي بطاقة إستيعابية 114 سرير ، رمد أسوان بطاقة إستيعابية 15 سرير ) ، وإنشاء 21 وحدة طبية فضلاً عن إنشاء المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة أكثر من 32 ألف متر مربع ، وتضم أكبر غرفة لعمليات الإتصال على مستوى الشرق الأوسط.

تابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن 27 مشروع ( تطوير وإنشاء جديد ) من بينهم 17 مركز تنمية أسرة على مستوى محافظات الجمهورية ، فضلا عن إنشاء مستشفيات ( طما المركزي بمحافظة سوهاج بطاقة استيعابية 173 سرير ، أشمون المركزي بمحافظة المنوفية بطاقة استيعابية 303 سرير ، شربين بمحافظة الدقهلية بطاقة إستيعابية 221 سرير ، القرنة بمحافظة الأقصر ، يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ) ، وتطوير مستشفيات ( صدر إمبابة ، المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية ).

وأضاف " عبد الغفار" أن الوزير شدد على الإنتهاء من المشروعات الجاري العمل بها ، وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع ، فضلا عن تشديده بالإلتزام بالهوية البصرية للمنشآت الصحية الجديدة ، لافتا إلى تشديد الوزير على سرعة الإنتهاء من تطوير السكن الخاص بالأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات ، فضلا عن الإلتزام بالصيانة الدورية للسكن ، بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة للفرق الطبية.

حضر الإجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.