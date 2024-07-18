شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بزيادة المسطحات الخضراء بشارع جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بشارع جامعة الدول العربية في إطار ما يشهده القطاع من أعمال تطوير شاملة ومشروعات قومية على رأسها افتتاح المرحلة الثالثة من محطات مترو الأنفاق الخط الثالث.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد الشارع بدءًا من منزل محور الفريق كمال عامر وحتى ميدان سفنكس مرورًا بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول بمنطقة المهندسين.

وتابع المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء وأعمال رفع كفاءة للطريق موجهاً بإنشاء يوتيرن بأحد النقاط بالشارع لتسهيل الحركة المرورية.

وكلف المحافظ بزيادة المساحات الخضراء والتشجير بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الأرصفة ومراعاة مسار الطريق والحارات المرورية بشارع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مراعاة تخصيص اماكن انتظار السيارات خاصة بمحيط محطة مترو الأنفاق.

ووجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق بالتواجد الميداني والتنسيق والتعاون مع الشركة المنفذة وهيئة مترو الأنفاق لإزالة أي معوقات وسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.