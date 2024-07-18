قرار جديد من القضاء في محاكمة سفاح التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة سفاح التجمع "كريم. س" لجلسة 13 أغسطس المقبل، لمرافعة الدفاع وصرحت له بتصوير القضية للاطلاع.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، وأحمد رضوان أبازيد وسكرتارية ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة أحالت سفاح التجمع إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3962 لسنة 2024، بتهم قتل 3 سيدات عمدًا وحيازة مواد مخدرة والاتجار في البشر.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم 37 سنة، في 15 نوفمبر 2023 و8 أبريل و15 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة القطامية قتل المجني عليهن "نورا" و"رحمة" و"أميرة" بأن استقطبهن لمنزله وقدم إليهن مخدر الميثامفيتامين، لإعدام مقاومتهن ثم خنقهن بيديه وبـ"كرافته" حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة بين يديه ثم عاشر جثثهن.