بقرار المحافظ.. إحالة القائم بأعمال رئيس حي حلوان للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إحالة سكرتير عام حي حلوان القائم بعمل رئيس الحي، ومديري الإشغالات والإنارة والطرق للتحقيق الفوري بسبب التقصير في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ولما لاحظه من تدني حالة النظافة، ووجود إشغالات، وعدم تأمين أعمدة الإنارة، وسوء حالة بعض الطرق.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحي حلوان.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم التهاون مع أي قصور في العمل، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الدائم بالشارع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.