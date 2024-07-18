أخبار مصر

بقرار المحافظ.. إحالة القائم بأعمال رئيس حي حلوان للتحقيق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إحالة سكرتير عام حي حلوان القائم بعمل رئيس الحي، ومديري الإشغالات والإنارة والطرق للتحقيق الفوري بسبب التقصير في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ولما لاحظه من تدني حالة النظافة، ووجود إشغالات، وعدم تأمين أعمدة الإنارة، وسوء حالة بعض الطرق.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحي حلوان.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم التهاون مع أي قصور في العمل، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الدائم بالشارع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا