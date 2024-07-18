قبل تصويت الجلسة العامة.. نواب يتوقعون الموافقة على برنامج الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي الجديدة، والذي انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسته، من مناقشته وسيتم التصويت عليه خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة واعد ولو تم تنفيذه على أرض الواقع سيحقق نتائج غير مسبوقة على مدار حكومات مصر السابقة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية، أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، قدم برنامجًا قويًا وكانت انطباعات النواب أن مصر بخير وستظل بخير، خاصة أنه عرض العديد من الفرص في مجال الصناعة والتي ستحقق نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية خلال الغترة المقبلة.

من جانبه، قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، لديهم اقتناع ببرنامج الحكومة حيث استمعوا خلال اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة لخطط جميع الوزراء باستفاضة كبيرة، حيث كانت تستمر المناقشات لأكثر من 10 ساعات يوميًا.

وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة جامع شامل وتم إعداده بشكل جيد وهو ما سيلاقي ترحاب جميع النواب، لا سيما أنه قدم العديد من الحلول للمشكلات الاقتصادية.

وتابع: "كلنا في ضهر الحكومة الجديدة.. مفيش برنامج أفضل من كده".

فيما أكد النائب وجيه أباظة، أن برنامج الحكومة اهتم بملف بناء الإنسان المصري، وجاء على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم ومواصلة، مؤكدًا أنه سيوافق على برنامج الحكومة.