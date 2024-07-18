طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تُحذر: أجواء شديدة الحرارة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن درجات الحرارة المحسوسة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 36 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية.

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