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بث مباشر.. مجلس النواب يناقش برنامج الحكومة استعدادا لمنحها الثقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة.

وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء.

ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وما يصل إلى 28 وزيرًا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

ويمكن مشاهدة البث المباشرة لوقائع الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تستعرض نتائج وتوصيات تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة البرنامج على مدار الأيام الماضية، يعقبه تصويت النواب على البرنامج، من خلال الرابط التالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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