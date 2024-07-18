شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية النواب": مناقشة برنامج الحكومة لم يشهد أى خطوط حمراء والان مع تفاصيل الخبر

وصف الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، المناقشات التي دارت داخل اللجنة الخاصة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بأنها ذات مستوى رفيع، ولم يكن هناك خطوط حمراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-2027)، للتصويت عليه ثم التصويت علي منح الثقة للحكومة وفقا للقواعد الدستورية واللائحة.

وقال الجبلي، إن وزير الخارجية تحدث بإسهاب عن الدور المصري في أفريقيا، ونثمن هذا التوجه، مشيراً إلي أهمية التعاون بين وزارة الخارجية مع كافة الأجهزة دعما للدور المصري في أفريقيا سياسيا واقتصاديا.

وشدد الجبلي علي أهمية الأمن المائي المصري، وحقوق مصر المائية لا مساس بها، الأمر الذى تم التأكيد عليه خلال المناقشات داخل اللجنة الخاصة.