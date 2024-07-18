شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوجهون الشكر للقيادة السياسية: برنامج الحكومة طموح ويعزز الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المبذولة للنهوض بالدولة المصرية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

قالت النائبة مرفت عبد العظيم: "أتقدم بخالص الشكر للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دائما ما يضع المواطن أولوية فى كافة قراراته والارتقاء بمصر على كافة المحاور والأصعدة".

وتابعت: نأمل أن تكثف الحكومة جهودها لتحقيق برنامجها الطموح، وتحقيق التقدم فى كافة المجالات خاصة الصحة والتعليم والأمن الغذائى، ونأمل أن يشعر المواطن بتحسين فى مستوى الخدمات وتلبية احتياجاتها من الغذاء والدواء ومواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات اعتمادا على الناتج المحلى.

واستطردت: "وجدنا فى البرنامج ما يخص تعزيز الهوية الوطنية والثقافة، والاهتمام بتجديد الخطاب الديني".

فيما، قالت النائبة أسماء الجمال: "فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها الدولة المصرية، فإننا جميعا معا لمواجهة التحديات، وبرنامج الحكومة يتضمن مستهدفات لتعزيز الاستثمارات الخاصة وجذب الاستثمار والبعد عن الاقتراض ومخاطر الاستدانة على الاقتصاد المصرى، وأهمية وجود نظام صحى يشمل الجميع والذى تستهدف فيه الحكومة إنتاج 94% من الدواء محليا، ويجب على الحكومة أن تحكم الرقابة على سوق الدواء ومواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة".

وأضافت "الجمال": لا ننكر الدور الكبير لمبادرة حياة كريمة ولكن يتساءل المواطن عن عدم اكتمال المبادرة فى بعض من القرى، حتى تحقق الهدف المنشود منها"، مشيدة بتضمن برنامج الحكومة هدف تمكين المرأة .

بدوره، قال النائب نشأت فؤاد عباس: "نوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونثمن برنامج الحكومة شمل مستهدفات تلبى احتياجات المواطن ويراعى التحديات الراهنة وتعزز استقرار البلاد، والمستهدفات التى تضمنها ستساهم فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصرى وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية حال تم تنفيذ محاور البرنامج".

وأضاف عباس، أن تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وللتنمية الصناعية يوضح أولويات الحكومة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية البرنامج فى تحقيق الأمن والاستقرار.